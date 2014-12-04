修正-全球经济：美国就经济问题对欧洲说重话，但称赞中国转变政策

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
(更正：修正标题以明确语意)
路透华盛顿12月3日 - 直到最近，有关中国汇率政策疑虑都主导着美国对全球经济的担忧，如今奥巴马政府最强硬的措辞越来越指向欧洲。
美国财政部负责国际事务的次长Nathan Sheets周三在讲话中称赞中国政策转变，并要求德国放开财政支出限制，以帮助提振欧洲萎靡的经济。
近几个月美国加大对欧洲施压，要求其果断采取行动以扶助经济，财长杰克卢曾表示，欧洲经济有可能呈现“失去的十年”，即低增长。
Nathan Sheets称，欧洲央行应采取“持续举措”来刺激经济成长，财政和出口状况强劲的国家应鼓励消费者增加支出。
“动用所有可用工具是适当的举措，”Nathan Sheets说。他补充道，在基础设施支出方面，德国已经采取积极的举措。
“我鼓励他们的行动步伐比迄今更快，”他说。
Sheet还对其亲密的盟友日本采用强硬的措辞，称日本“急需”进行结构性改革，以加快经济成长。日本经济第三季滑入衰退。
但就中国的状况，Sheets表示，有迹象显示中国减少了外汇市场干预。美国制造商长期以来一直认为，人为压低人民币汇率让中国进口商品享有不公平的低价优势。
美国认为中国迄今履行了促进人民币汇率市场化的承诺，Sheets称，这应有助于美国企业在中国出售产品。
Sheets在7月与美国官员的会议上指出，中国承诺推进汇率市场化。
“如果中国继续履行这一承诺，就像(7月会议以来)这几个月那样...那么将提高家庭购买力，并促进国内需求，”他说。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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