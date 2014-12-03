欧洲政治：瑞典新政府预算案未获议会通过，50年来将首次提前大选

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透斯德哥尔摩12月3日 - 瑞典将在明年3月提前大选，这是该国逾半个世纪以来首次出现这样的情况，之前由于一个极右翼政党的阻挠，中左翼少数党政府的第一份预算案未能在议会获得通过。
去年9月选举局势混乱，让反对移民政策的瑞典民主党(Sweden Democrats)成为权力平衡的关键砝码，随后组建的以总理略夫文(Stefan Lofven)为首的社会民主党及绿党(Social Democrat-Green)联合政府被普遍认为是几十年来瑞典最弱的一届政府。
市场对这场政治风暴从容对待。瑞典克朗当日走强，斯德哥尔摩股市大盘指数 收高约1%。
分析师警告称，鉴于各方仍然都不愿意彼此合作，新的选举未必能产生一个稳定的多数党政府。
“很难说谁将会由此变成赢家或输家，”哥德堡大学政治学教授Ulf Bjereld说。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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