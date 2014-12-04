中国期货：中金所外汇期货方案已上报，明年有望推出--报载

中国的外汇期货产品将分为人民币汇率期货和交叉汇率期货两大类。上述知情人士说，中金所拟建立以人民币为中心的外汇期货产品体系，明年准备先行推出交叉汇率期货，即欧元兑美元及澳元兑美元，未来再推人民币汇率期货。 交叉汇率期货是指以外币之间的兑换汇率为标的的期货。而中金所选择欧元/美元、澳元/美元为标的，是因为它们均是国内市场主要的交叉汇率交易币种。 一位期货行业人士介绍，中金所发起的一项调研显示，中国实体经济面临的交叉汇率风险规模中，其中，欧元兑美元风险规模为3,153亿美元，澳元兑美元风险规模为1,097亿美元。交叉汇率年波动约10%，远大于美元/人民币（2%），给企业带来经营困难，中国有1/3企业面临交叉汇率风险。 中信期货分析师尹丹表示，欧元兑美元是全球交易量最大的货币对，而欧元和美元也是全球最大的储备货币，既是中国外汇储备的主要组成部分，又是中国进出口结汇的主要货币，对于中国金融和贸易都有非常大的相关性，在人民币国际化进程中，这个货币对的上市将给市场提供巨大的套保和套利空间。