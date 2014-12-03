中国证券：证监会副主席称注册制改革方案已上报，明年将征求意见

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海12月4日 - 据上海证券报周四报导，中国证监会副主席姚刚昨日表示，股票发行注册制改革方案已于上月底上报国务院。在对细节进行讨论完善后，注册制改革方案拟于明年向社会公开征求意见。
他还介绍了证监会下一步发展多层次资本市场的部署和计划，包括将研究讨论取消股票发行的持续盈利条件，降低小微企业和创新型企业的上市门槛；进一步推动创业板改革，拓宽创业板市场的覆盖面；丰富全国股转系统市场的交易方式、融资方式，研究适当降低投资者500万元人民币的适当性门槛。
除已建立的场内市场和全国性场外市场以外，证监会还在着力支持区域性市场和股权众筹市场发展。证监会还正研究制定区域性股权市场的监管规则，加快区域性股权市场纳入多层次股权市场体系。同时，正按照“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”的要求，制定股权众筹的监管规则，支持企业利用互联网平台创新融资方式和模式。
目前，国内多层次股权市场初步成型，交易所市场形成主板、中小板，创业板三个不同层次的板块，上市公司的家数超过2,500家；全国中小企业股份转让系统预计年底前挂牌企业将超过1,500家。 姚刚指出，未来将大力发展交易所间债券市场，扩大公司债发行范围，将中小企业私募债试点从两个交易所进一步扩大到全国股转系统。支持更多中小微企业通过多层次债券市场进行直接融资，推进企业资产和信贷资产证券化业务的发展，并支持其在交易所市场上市交易，进一步丰富债券品种，发展适合不同投资者群体的多元化债券产品。
统计显示，截至今年11月底，国内中小企业私募债试点已经扩充至全国29个省区市，沪深交易所共接受780家企业的备案申请，完成融资额930亿元。 另外，将稳步扩大期货衍生品市场。目前证监会正在研究推出原油等大宗资源性产品的期货品种，将开发商品期权，推出股票期权等工具。 他还提到，未来将促进私募市场发展，建立合格投资者标准体系，规范募集行为，完善扶持创业投资发展的政策体系，鼓励私募股权投资基金、风险投资基金等各类私募基金规范发展，引导民间投资投向实体经济，发展券商的柜台市场，逐步建立券商间的联网和联盟，开展多种柜台交易业务。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。