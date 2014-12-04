中港个股：南北车合并方案初稿确定，力争明年上半年完成--报载

路透上海12月4日 - 中国证券报周四引述公司相关人士消息称，中国北车 和中国南车 的合并方案初稿已完成，初步决定由中国南车增发收购中国北车资产，中国北车将退市处理。目前各项工作正在紧锣密鼓推进中，力争明年上半年之内完成合并事宜。

报导称，尽管形式上为“南车并北车”，但实质上是“对等合并”，在合并操作中将产生一个新的公司名称和新的股票代码。 上述人士还透露，目前南北车合并筹备领导小组组长为中国北车集团总经理、中国北车股份公司 董事长崔殿国，副组长为中国南车集团总经理、中国南车股份公司 董事长郑昌泓。

停牌前，中国南车总市值约800亿元人民币，中国北车总市值约790亿元。由此估算，合并后，新公司市值将达到近1,600亿元。目前A股上市公司中，市值超过千亿元的仅有中国石油 、工商银行 等26家公司。

报导称，据不完全统计，目前两公司共有19位高管。新公司管理层以及相关人员的安排，或将成为下一阶段合并方案的核心与难点。

而南北车旗下重复资产如何整合也是两车合并的一个重要命题，报导称，目前合并工作尚未进入到这一层面。

华创证券机械行业分析师李佳认为，南北车旗下各子公司是市场运作经营主体，合并初期对于行业经营、订单、签约等的影响较小，待新公司管理体系确立后，有望开展下一步整合,“短期不会有太大影响，但长期看可能有关停过剩产能的问题。”

“南北车合并有助于降低国内轨交制造业内耗，提升利润率水平。同时，合并有助于推进动车组标准化进程，以及核心技术推广和国产化率的快速提升，对于未来中国轨道交通产品扩大海外市场份额有巨大帮助。”李佳称，南北车合并将对于轨交产业链上的整车及核心零部件公司将形成利好。