《中国报摘》--中国证券报12月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条:
--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署在更大范围推广中关村试点政策、加快推进国家自主创新示范区建设，并决定加大对农村金融的税收支持，助力“三农”改革发展。
* 其他:
--证监会副主席姚刚表示，证监会按照中央的要求，11月底已将股票发行注册制改革的方案上报，明年将公开征求意见，讨论取消股票发行的持续盈利条件、降低小微企业和创新型企业的上市门槛。
--银监会副主席阎庆民表示，将从多方面推进信贷资产证券化。在发行窗口上，鼓励资产证券化产品不仅在银行间市场发行，也可以在证券交易所发行。
--中行 公告称，该行首批非公开发行的3.2亿股优先股自12月8日起在上交所综合业务平台挂牌转让。
--从南北车公司相关人士处获悉，南北车合并方案初稿确已完成，初步决定由中国南车 增发收购中国北车 资产，中国北车将退市处理。尽管形式上为“南车并北车”，但实质上是“对等合并”，在合并操作中将产生一个新的公司名称和新的股票代码。
--公开数据显示，前11月，一线城市住宅用地成交额达3,190亿元，超过去年全年的水平，并创历史新高。
-美都能源 公告，美国时间12月1日，其在美国境内的全资子公司MD America Energy LLC分别与Manti Equity Partners、LP和WM Operating, LLC两家公司签署资产收购协议。美都能源以1.41亿美元的价格收购卖方持有的位于美国德克萨斯州Brazos郡和Madison郡鹰滩(Eagle Ford)地区的Manti油田区块。
--北京土地整备中心周三挂出一宗底价高达70.7亿元的地块，成为今年底价最高的经营性用地。该地块位于丰台区花乡白盆窑村，该地块的自住房限价为29,000元/平方米，一跃成为北京最贵的自住房项目，将于12月23日开始竞价，预计2015年1月初开始公开拍卖。
--中石化集团官方微博发布声明称，中石化党组免去中石化石油工程技术服务公司副董事长薛万东职务，目前其正在接受组织调查。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。