《中国报摘》--中国证券报12月4日

* 头版头条:

--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署在更大范围推广中关村试点政策、加快推进国家自主创新示范区建设，并决定加大对农村金融的税收支持，助力“三农”改革发展。

* 其他:

--证监会副主席姚刚表示，证监会按照中央的要求，11月底已将股票发行注册制改革的方案上报，明年将公开征求意见，讨论取消股票发行的持续盈利条件、降低小微企业和创新型企业的上市门槛。

--银监会副主席阎庆民表示，将从多方面推进信贷资产证券化。在发行窗口上，鼓励资产证券化产品不仅在银行间市场发行，也可以在证券交易所发行。

--中行 公告称，该行首批非公开发行的3.2亿股优先股自12月8日起在上交所综合业务平台挂牌转让。

--从南北车公司相关人士处获悉，南北车合并方案初稿确已完成，初步决定由中国南车 增发收购中国北车 资产，中国北车将退市处理。尽管形式上为“南车并北车”，但实质上是“对等合并”，在合并操作中将产生一个新的公司名称和新的股票代码。

--公开数据显示，前11月，一线城市住宅用地成交额达3,190亿元，超过去年全年的水平，并创历史新高。

-美都能源 公告，美国时间12月1日，其在美国境内的全资子公司MD America Energy LLC分别与Manti Equity Partners、LP和WM Operating, LLC两家公司签署资产收购协议。美都能源以1.41亿美元的价格收购卖方持有的位于美国德克萨斯州Brazos郡和Madison郡鹰滩(Eagle Ford)地区的Manti油田区块。

--北京土地整备中心周三挂出一宗底价高达70.7亿元的地块，成为今年底价最高的经营性用地。该地块位于丰台区花乡白盆窑村，该地块的自住房限价为29,000元/平方米，一跃成为北京最贵的自住房项目，将于12月23日开始竞价，预计2015年1月初开始公开拍卖。