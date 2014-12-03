主要国家经济指标预测--12月4日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月4日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 10月 持平 +1.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差19 逆差22.61 商品和服务进口(较上月) -- +6.0% 出口(较上月) -- +1.0% 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 10.2% 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 11月 +0.3% -0.4% 截至11月三个月房价(较上年同期) +8.0% +8.8% 1200 英国央行利率决定 12月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 1245 欧洲央行再融资利率 12月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月29日当周 29.5 31.3 四周均值(万人) -- 29.4 续请失业金人数(万人) 11月22日当周 232.8 231.6 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 -- 54.2 经季节调整的PMI 52.5 51.2 2230 澳洲AIG建筑指数 11月 -- 53 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,659 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月3日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +0.3% +0.7% (较上年同期) +2.7% +3.1% GDP最终消费 +0.6% -- 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.9% +1.4% 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 11月 51.8 50.2 0850 法国Markit服务业PMI 11月 47.9 48.8 Markit综合PMI 47.9 48.4 0855 德国Markit服务业PMI 11月 52.1 52.1 Markit综合PMI 11月终值 51.7 -- 0900 欧元区Markit服务业PMI 11月终值 51.1 51.3 Markit综合PMI 51.1 51.4 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 58.6 56.5 1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 +0.4% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1200 美国抵押贷款市场指数 11月28日当周 347.0 -- 再融资指数 1,341.1 -- 1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加20.8 增加22.1 1330 美国劳工成本 第三季修正值 -1.0% 持平 非农生产率环比年率 +2.3% +2.4% 1445 美国Markit综合PMI 11月终值 56.1 -- Markit服务业PMI 56.2 -- 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 11月 59.3 57.5 企业活动指数 64.4 -- 就业指数 56.7 -- 新订单指数 61.4 -- 价格指数 54.4 -- 1500 加拿大央行利率决议 -- 1.0% 1.0% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.9% -- (较上年同期) +3.2% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超34 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超530 -- (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。