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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--12月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                              公布时段      预估值       前值
    
    12月4日(四)    
    0030  澳洲零售销售(较上月)                             10月          持平      +1.2%
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                    10月        逆差19  逆差22.61
              商品和服务进口(较上月)                                     --        +6.0%
                       出口(较上月)                                      --        +1.0%
    0630  法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   　   第三季          --     　 10.2%
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)               　　   11月         +0.3%      -0.4%
                     截至11月三个月房价(较上年同期)               　　  +8.0%      +8.8%
    1200  英国央行利率决定                          　　   12月          0.5%       0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                              　　3,750      3,750
    1245  欧洲央行再融资利率                          　　 12月         0.05%      0.05%
                  存款利率                                         　　负0.2%     负0.2%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)             11月29日当周    　    29.5       31.3
              四周均值(万人)                                             --         29.4
              续请失业金人数(万人)                 11月22日当周      　 232.8      231.6
    1500  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                  　11月          --         54.2
                    经季节调整的PMI                                      52.5       51.2
    2230  澳洲AIG建筑指数                                  11月          --           53
    2350  日本外汇储备(亿美元)                             11月          --       12,659        

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
    12月3日(三)
    0030  澳洲国内生产总值(GDP)(较上季)          　　　　   第三季       +0.3%      +0.7%
                          (较上年同期)                              　　 +2.7%      +3.1%
              GDP最终消费                                           　　 +0.6%       --       
　　0645  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                     第三季       +0.6%      +0.3%      
                           (较上年同期)                                  +1.9%      +1.4%      
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)         11月        51.8       50.2       
    0850  法国Markit服务业PMI                                 11月        47.9       48.8       
              Markit综合PMI                                               47.9       48.4       
    0855  德国Markit服务业PMI                                 11月        52.1       52.1       
              Markit综合PMI                               11月终值        51.7        --        
    0900  欧元区Markit服务业PMI                           11月终值        51.1       51.3       
              　Markit综合PMI                                             51.1       51.4       
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                            11月        58.6       56.5       
    1000  欧元区零售销售(较前月)                              10月        +0.4%      +0.6%      
                        (较上年同期)                                      +1.4%      +1.4%      
    1200  美国抵押贷款市场指数                        11月28日当周       347.0        --       
              再融资指数                                               1,341.1        --     
    1315  美国ADP民间就业岗位(万个)                           11月      增加20.8   增加22.1   
    1330  美国劳工成本                                第三季修正值       -1.0%       持平      
              非农生产率环比年率                                         +2.3%      +2.4%      
    1445  美国Markit综合PMI                               11月终值        56.1        --        
              Markit服务业PMI                                             56.2        --        
    1500  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI                    11月        59.3       57.5       
                                       企业活动指数                       64.4        --        
                                       就业指数                           56.7        --        
                                       新订单指数                         61.4        --        
                                       价格指数                           54.4        --        
    1500  加拿大央行利率决议                                  --          1.0%       1.0%       
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)       　　　　   第三季修正值    +0.9%        --       
                               (较上年同期)                      　　　  +3.2%        --
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                 　     前周          买超34        --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                　   卖超530        -- (完)
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