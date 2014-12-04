中国货币市场：七天回购开盘报3.36%，上日加权利率3.4529%

美墨关系：墨西哥对特朗普政策撂下狠话，蓄势准备迎来NAFTA谈判
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
路透上海12月4日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.36%，上日该期限加权平均利率为3.4529%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.36% 3.41% 3.4529%
周三银行间市场质押式回购总成交金额为10,487.29亿元，上日为9,921.31亿元；其中，隔夜品种成交8,334.97亿元，上日为7,974.59亿元。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。