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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.36%，上日加权利率3.4529%

路透上海12月4日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.36%，上日该期限加权平均利率为3.4529%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.36% 3.41% 3.4529%

周三银行间市场质押式回购总成交金额为10,487.29亿元，上日为9,921.31亿元；其中，隔夜品种成交8,334.97亿元，上日为7,974.59亿元。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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