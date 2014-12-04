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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 08:13 BJT

表格：外资上周转为卖超日本股票，日本投资者买超海外债券

路透东京12月4日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资截至11月29日当周转为卖超日本股票。

外资当周卖超日股530亿日圆，前一周为买超7,349亿日圆。

日本投资人当周买超海外债券34亿日圆，前一周为卖超325亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

11月23日-11月29日 -53.0 +158.2 -1,034.3

11月16日-11月22日 +734.9 -430.4r +349.3

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

11月23日-11月29日 +152.2 +3.4 +4.2

11月16日-11月22日 +194.2 -32.5r +0.7

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 陈宗琦；审校　龚芳)
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