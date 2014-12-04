《新兴市场重要经济事件预告》--12月4日-12月11日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
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12月4日(四)
比索--几内亚比索财长Geraldo Martins在比索政府金融活动上讲话。(1530)
12月5日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
12月7日(日)
耶路撒冷--以色列商务大会(Israel Business Conference)(至12月8日)，发言人包括以色列央行总裁Karnit Flug和欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁Suma Chakrabarti。
12月8日(一)
暂无重要经济事件。
12月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在一次商业论坛上发表讲话(1100)。
12月10日(三)
伦敦--英国-阿尔及利亚投资论坛。发言人包括阿尔及利亚总理、财长、能源部长和央行总裁。
12月11日(四)
利马--秘鲁央行宣布利率决议。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 龚芳)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。