《独家新闻》强生聘高盛研究出售人工甘味剂品牌Splenda事宜

路透纽约/伦敦12月3日 - 熟悉内情的消息人士告诉路透，美国医疗保健企业强生(J&J) 已聘高盛 ，研究出售其人工甘味剂品牌Splenda。

此举将使强生退出饱受软性饮料销售减弱及竞争激烈困扰的业务。

一名匿名的消息人士周三称，整个过程还处于初步阶段，可能的买家签有保密协议。由于事未公开，消息人士要求匿名。

强生和高盛均拒绝置评。

该项业务年营收约3亿美元。消息人士称，由于能带来强劲的现金流且利润不错，可能吸引来自私募股权买主的兴趣。