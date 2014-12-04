《独家新闻》强生聘高盛研究出售人工甘味剂品牌Splenda事宜

澳洲个股：必和必拓下调煤炭和铜全年产量预测，着手分拆部分石油资产
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。
路透纽约/伦敦12月3日 - 熟悉内情的消息人士告诉路透，美国医疗保健企业强生(J&J) 已聘高盛 ，研究出售其人工甘味剂品牌Splenda。
此举将使强生退出饱受软性饮料销售减弱及竞争激烈困扰的业务。
一名匿名的消息人士周三称，整个过程还处于初步阶段，可能的买家签有保密协议。由于事未公开，消息人士要求匿名。
强生和高盛均拒绝置评。
该项业务年营收约3亿美元。消息人士称，由于能带来强劲的现金流且利润不错，可能吸引来自私募股权买主的兴趣。
“但(食品或配料行业)并无明显的战略性买家，因目前高强度人工甘味剂并不是那么有吸引力。”一名消息人士说。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。