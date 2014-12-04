《全球重要经济事件一览表》--12月4日-12月11日

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12月4日(四)

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表最新德州经济报告并评论货币政策(0030)。

华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在该行和财政部金融研究办公室主办的2014年金融稳定会议上致欢迎词(1330)。美联储理事布雷纳德发表题为“金融稳定性”的演讲(1815)。

华盛顿--国际清算银行(BIS)经济顾问兼研究主管申铉松在布鲁金斯学会就金融稳定风险发表演说(1430)。

柏林--欧洲央行委员努伊在德国财政部组织的活动上发言。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。会后将公布利率决议并举行记者会。

苏黎世--德国央行委员Andreas Dombret发表演说(1700)。

斯德哥尔摩--瑞典金融稳定报告(0830)。

日本高知--日本央行审议委员佐藤健裕对高知企业领袖发表演说。

12月5日(五)

华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在2014年金融稳定会议发表晨间主旨演讲(1345)，财政部金融研究办公室主任Richard Berner在午餐会发表演讲(1730)。

法兰克福--德国央行发布经济预估(0730)。

维也纳--奥地利央行公布经济预估(0900)，央行总裁诺沃特尼参加记者会。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick在商业与政策研究中心的会议上作陈述，主题为“当前货币政策的角色”(0900)。

里加--拉脱维亚央行就2015年预估举行记者会(1200)。

12月8日(一)

美国亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景及货币政策发表演说(1730)。

伦敦--英国央行金融政策委员会季度会议。

布威岛--挪威经济改变论坛。挪威财长Siv Jensen将发表演讲。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

12月9日(二)

华盛顿--欧洲央行执委普雷特在彼得森国际经济研究所发表演讲，主题为欧元区必须面对的货币政策问题(1715)。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁Jozef Makuch举行记者会，发布斯洛伐克季度宏观经济预估(1200)。

12月10日(三)

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔在一场题为“欧洲财政纪律和公共投资”的研讨会上发表讲话。

哥本哈根--丹麦央行发布季度货币政策检视，并更新今明两年经济预估(0930)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。

渥太华--加拿大央行公布金融系统检视报告(1530)。央行总裁波洛兹就该报告举行记者会(1615)，高级副总裁Carolyn Wilkins也将出席。

12月11日(四)

罗马--欧洲央行总裁德拉吉对意大利国会财政委员会发表讲话(1300)。

纽约--加拿大央行总裁波洛兹在纽约经济俱乐部发表讲话(1245)。

赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会(0900)。

苏黎世--瑞士央行货币政策评估。

惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明和指标利率。

奥斯陆--挪威央行货币政策委员会召开议息会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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