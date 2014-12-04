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债券 | 2014年 12月 4日 星期四 09:07 BJT

更新版1-英国经济：财政大臣称短期预算目标无法达标，但将调降房地产税率

欧思邦表示，英国本财年和2015/16财年的赤字将大于原先预期，之后才会出现改善，要到2018/19财年才会有盈余。

英国独立预算办公室强调未来撙节的规模，指称欧思邦的计划将把公共支出占经济的比重降至80年来最低。

在本财年，预算赤字的降幅看来只有3月时预测的一半，降至相当于国内生产总值(GDP)的5.0%，或卡梅伦2010年上任时的一半水准。

英国预算责任办公室(OBR)表示，2015年薪资成长幅度将“明显”高过于通胀，但未来五年将不会回到危机前水准，对税收成长的贡献低了多许。OBR并称，但这将被较低的债务成本所抵销。

OBR表示，另有迹象显示，无论明年大选由谁胜出，都将面临整体经济成长放缓的窘境，经济成长率将从今年的逾10年高位3%，在2015年降至2.4%，2016年则降至2.2%。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 龚芳)
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