更新版1-英国经济：财政大臣称短期预算目标无法达标，但将调降房地产税率

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
欧思邦表示，英国本财年和2015/16财年的赤字将大于原先预期，之后才会出现改善，要到2018/19财年才会有盈余。
英国独立预算办公室强调未来撙节的规模，指称欧思邦的计划将把公共支出占经济的比重降至80年来最低。
在本财年，预算赤字的降幅看来只有3月时预测的一半，降至相当于国内生产总值(GDP)的5.0%，或卡梅伦2010年上任时的一半水准。
英国预算责任办公室(OBR)表示，2015年薪资成长幅度将“明显”高过于通胀，但未来五年将不会回到危机前水准，对税收成长的贡献低了多许。OBR并称，但这将被较低的债务成本所抵销。
OBR表示，另有迹象显示，无论明年大选由谁胜出，都将面临整体经济成长放缓的窘境，经济成长率将从今年的逾10年高位3%，在2015年降至2.4%，2016年则降至2.2%。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 龚芳)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
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* 特朗普暗示在预算方面做出妥协 * 美国两年期公债标售获强劲需求 * 股市上涨减少对债市的需求 路透纽约4月25日 - 美债收益率周二上涨，与股市上扬走势一致，投 资者等待特朗普总统周三宣布税改计划，仍对政府能避免关门持乐观态度 。 除七年期美债外，收益率连续第二日触及两周高位，七年期美债收益 率也上涨。 上周，总统特朗普承诺将兑现竞选期间的承诺，在本周宣布“重大” 税改计划，但一位政府官员周末称，宣布将仅涉及普遍原则和优先事项。 特朗普对税改的承诺在他胜选后的最初日子里帮助提振美债收益率。 分析师称，当前的联邦所得税体系基本上是不利增长的，过度复杂，在全 球也没有竞争力，因此急需改革。 投资者对美国政府可能会避免关门有信心，特别是在特朗普总统暗示 他可能会对预算做出妥协后。 如果政府长时间关门，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将无法得到 评估美国经济体质所需的数据，这将降低近期升息的可能性。 指标10年期美债 价格尾盘