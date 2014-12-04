《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月4日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
*工商时报：
--陆银积极来台发行人民币宝岛债，大陆交通银行 台北分行预计4日发行20亿人民币宝岛债，接着招商银行 香港分行、中国银行 法兰克福分行都已排定年底前要来台发行人民币宝岛债，金管会核给陆银250亿人民币的发债额度即宣告用满。
--知情人士透露，台新金 董事长吴东亮3日再度去函财政部长张盛和，强调希望财政部本于2005年公函的精神，支持台新金对彰银 经营主导权，把票投给台新金。但由于内阁已总辞，张盛和已指示国库署长凌忠嫄在下午回函吴东亮，〞财部无法投给台新金，台新金应该另提可行的董事席次协商方案。〞
*经济日报：
--新任行政院长毛治国上任后，将在稳健中求改革，包括两岸服贸协议、货贸协议、自由经济示范区条例、财政健全方案、桃园航空城等，将是内阁首要推动的五大政策。
--内阁改组尚未底定，证所税大户条款今日在立法院闯关，财政部立场首次出现松动，坦承当年订定〞10亿元门槛〞并未考虑开放当冲等措施的影响，致大户课税门槛能否合乎目前股市交易现况，确实需要再做精算评估。
--内阁改组后，废除大户条款或提高课税门槛，已成定局。在证券业争取下，恢复股利可扣抵税额全额扣抵，以及取消股利课健保补充保费将成为下一波攻防重点。
--银行公会理事长李纪珠下周一将率台湾金融高层考察大陆电子支付产业发展，拜访腾讯总裁马化腾、百度总裁张亚勤、阿里巴巴董事局执行副主席蔡崇信等大陆三大网路巨擘，探索两岸电子支付及网路金融的合作契机。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。