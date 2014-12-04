《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月4日

*工商时报：

--陆银积极来台发行人民币宝岛债，大陆交通银行 台北分行预计4日发行20亿人民币宝岛债，接着招商银行 香港分行、中国银行 法兰克福分行都已排定年底前要来台发行人民币宝岛债，金管会核给陆银250亿人民币的发债额度即宣告用满。

--知情人士透露，台新金 董事长吴东亮3日再度去函财政部长张盛和，强调希望财政部本于2005年公函的精神，支持台新金对彰银 经营主导权，把票投给台新金。但由于内阁已总辞，张盛和已指示国库署长凌忠嫄在下午回函吴东亮，〞财部无法投给台新金，台新金应该另提可行的董事席次协商方案。〞

*经济日报：

--新任行政院长毛治国上任后，将在稳健中求改革，包括两岸服贸协议、货贸协议、自由经济示范区条例、财政健全方案、桃园航空城等，将是内阁首要推动的五大政策。

--内阁改组尚未底定，证所税大户条款今日在立法院闯关，财政部立场首次出现松动，坦承当年订定〞10亿元门槛〞并未考虑开放当冲等措施的影响，致大户课税门槛能否合乎目前股市交易现况，确实需要再做精算评估。

--内阁改组后，废除大户条款或提高课税门槛，已成定局。在证券业争取下，恢复股利可扣抵税额全额扣抵，以及取消股利课健保补充保费将成为下一波攻防重点。

--银行公会理事长李纪珠下周一将率台湾金融高层考察大陆电子支付产业发展，拜访腾讯总裁马化腾、百度总裁张亚勤、阿里巴巴董事局执行副主席蔡崇信等大陆三大网路巨擘，探索两岸电子支付及网路金融的合作契机。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。