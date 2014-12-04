《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月4日

路透香港12月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较 .(1美元=7.7532港元 ) 美国股市周三收涨，道指和标普500指数刷新收盘纪录，道琼工业指数 收涨33.07点，或 0.18%，至17,912.62点；因数据显示美国服务业状况改善，提振周期性股票。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 137.390 -1.56 103086 10.652 1.64 中国铝业 10.810 1.69 62389 3.352 0.98 中国移动 58.870 -1.79 176275 91.286 -0.02 中国人寿 52.580 -0.28 46674 27.178 0.66 中石油 103.180 -2.69 67462 8.000 0.75 中石化 78.820 -0.92 33574 6.111 0.84 汇丰控股 49.670 -0.08 729185 77.020 0.61 中电信 57.750 -2.27 15598 4.477 0.17 中国联通 14.510 -1.89 62356 11.250 0.45 兖州煤业 8.610 1.06 55144 6.676 -0.07 华能国际 47.240 -0.42 10333 9.157 1.07 南方航空 23.260 -0.51 12087 3.607 -0.09 东方航空 24.370 -2.44 7787 3.779 -1.08 中芯国际 4.950 -1.79 19934 0.768 1.00 (完) (整理 梁慧仪)