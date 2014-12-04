《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月4日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透香港12月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较 .(1美元=7.7532港元 ) 美国股市周三收涨，道指和标普500指数刷新收盘纪录，道琼工业指数 收涨33.07点，或 0.18%，至17,912.62点；因数据显示美国服务业状况改善，提振周期性股票。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 137.390 -1.56 103086 10.652 1.64 中国铝业 10.810 1.69 62389 3.352 0.98 中国移动 58.870 -1.79 176275 91.286 -0.02 中国人寿 52.580 -0.28 46674 27.178 0.66 中石油 103.180 -2.69 67462 8.000 0.75 中石化 78.820 -0.92 33574 6.111 0.84 汇丰控股 49.670 -0.08 729185 77.020 0.61 中电信 57.750 -2.27 15598 4.477 0.17 中国联通 14.510 -1.89 62356 11.250 0.45 兖州煤业 8.610 1.06 55144 6.676 -0.07 华能国际 47.240 -0.42 10333 9.157 1.07 南方航空 23.260 -0.51 12087 3.607 -0.09 东方航空 24.370 -2.44 7787 3.779 -1.08 中芯国际 4.950 -1.79 19934 0.768 1.00 (完) (整理 梁慧仪)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。