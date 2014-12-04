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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月4日

路透香港12月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较
.(1美元=7.7532港元 )
    
    美国股市周三收涨，道指和标普500指数刷新收盘纪录，道琼工业指数 收涨33.07点，或
0.18%，至17,912.62点；因数据显示美国服务业状况改善，提振周期性股票。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       137.390   -1.56     103086            10.652       1.64
 中国铝业                      10.810    1.69      62389             3.352       0.98
 中国移动                      58.870   -1.79     176275            91.286      -0.02
 中国人寿                      52.580   -0.28      46674            27.178       0.66
 中石油                       103.180   -2.69      67462             8.000       0.75
 中石化                        78.820   -0.92      33574             6.111       0.84
 汇丰控股                      49.670   -0.08     729185            77.020       0.61
 中电信                        57.750   -2.27      15598             4.477       0.17
 中国联通                      14.510   -1.89      62356            11.250       0.45
 兖州煤业                       8.610    1.06      55144             6.676      -0.07
 华能国际                      47.240   -0.42      10333             9.157       1.07
 南方航空                      23.260   -0.51      12087             3.607      -0.09
 东方航空                      24.370   -2.44       7787             3.779      -1.08
 中芯国际                       4.950   -1.79      19934             0.768       1.00
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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