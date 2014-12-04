《中国报摘》--其他报纸重要消息12月4日

**上海证券报**

--从知情人士处获悉，中国金融期货交易所正在积极准备外汇期货上市，相关方案已上报证监会，争取明年推出外汇期货。中金所拟建立以人民币为中心的外汇期货产品体系，明年准备先行推出交叉汇率期货，即欧元兑美元及澳元兑美元，未来再推人民币汇率期货。

**证券时报**

--中国冶金工业规划研究院预计，明年中国钢材实际需求量为7.2亿吨，同比增长1.41%，钢铁行业难有根本性好转，受需求影响，进口铁矿石价格将保持在70美元/吨的水平低位震荡。

**21世纪经济报道**

--中国社科院金融市场研究室副主任尹中立透露，2015年金融蓝皮书很快将出炉，其中对明年股市行情的预测是，明年上证综指 可能会涨至4,000-5,000点。

**东方早报**

--记者获悉，证监会方面牵头的股权众筹交易系统已搭建完成，只等监管细则落实后同步推出，该交易系统挂在中证资本市场发展监测中心旗下的机构间私募产品报价与服务系统，股权众筹与私募基金使用的是同一个系统，但只是其中一个很小分支。

--上海黄金交易所理事长许罗德表示，目前又有逾20家金融机构、黄金供应商等在申请上海金交所的第二批国际会员，其希望在2015年能发展50-60家会员，共同带领客户来参与黄金国际板的交易，目前上海黄金交易所首批40家国际会员大部分已开展自营业务。(完)