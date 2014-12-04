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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 08:53 BJT

国际油市：美国原油期货升向68美元，焦点转向美国就业数据

布兰特原油期货 卖压仍沉重，周三结算价低于70美元，此前有报导暗示沙特预计油价续跌。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存降幅超出预期，汽油和馏分油库存均增加。上周原油库存减少370万桶，分析师预估为增加130万桶。

布兰特/西德克萨斯中质油价差周三收窄至不到每桶3美元，为七周来最低，市场传闻此系因多头基金投资者将部位展期，以及库欣原油库存下降。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/孙茉莉; 审校 李婷仪)
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