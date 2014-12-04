国际油市：美国原油期货升向68美元，焦点转向美国就业数据

美墨关系：墨西哥对特朗普政策撂下狠话，蓄势准备迎来NAFTA谈判
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
布兰特原油期货 卖压仍沉重，周三结算价低于70美元，此前有报导暗示沙特预计油价续跌。
美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存降幅超出预期，汽油和馏分油库存均增加。上周原油库存减少370万桶，分析师预估为增加130万桶。
布兰特/西德克萨斯中质油价差周三收窄至不到每桶3美元，为七周来最低，市场传闻此系因多头基金投资者将部位展期，以及库欣原油库存下降。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/孙茉莉; 审校 李婷仪)
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--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。