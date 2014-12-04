中国金融：鼓励资产证券化产品在交易所发行并推进多元化发展--银监会

路透北京12月4日 - 中国银监会副主席阎庆民近日在一座谈会上表示，将从多方面推进信贷资产证券化，包括鼓励资产证券化产品在证券交易所发行、不断扩大发起机构与投资者范围、并推进基础资产类型多元化发展等。

他并称，将推进信贷资产流转业务试点，逐步实现信贷结构的优化和透明；推进银行业的发展创新。

“基础资产类型趋于多元化，包括公司债、小微企业贷款，个人抵押贷款等各类创新；投资者也扩大到证券公司、保险公司、基金等。”他称。

中国证监会新闻发言人邓舸9月曾介绍，今后中国开展资产证券化业务主体范围将由券商扩展至基金子公司，并取消行政审批，实现市场化的证券自律组织事后备案和基础资产负面清单管理制度。

目前国内资产证券化市场上主流发行的品种多是由央行和银监会监管的信贷资产证券化，且通常是在银行间市场发行。