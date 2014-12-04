中国金融：鼓励资产证券化产品在交易所发行并推进多元化发展--银监会

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透北京12月4日 - 中国银监会副主席阎庆民近日在一座谈会上表示，将从多方面推进信贷资产证券化，包括鼓励资产证券化产品在证券交易所发行、不断扩大发起机构与投资者范围、并推进基础资产类型多元化发展等。
他并称，将推进信贷资产流转业务试点，逐步实现信贷结构的优化和透明；推进银行业的发展创新。
“基础资产类型趋于多元化，包括公司债、小微企业贷款，个人抵押贷款等各类创新；投资者也扩大到证券公司、保险公司、基金等。”他称。
中国证监会新闻发言人邓舸9月曾介绍，今后中国开展资产证券化业务主体范围将由券商扩展至基金子公司，并取消行政审批，实现市场化的证券自律组织事后备案和基础资产负面清单管理制度。
目前国内资产证券化市场上主流发行的品种多是由央行和银监会监管的信贷资产证券化，且通常是在银行间市场发行。
目前仅有平安银行 发行了国内首只在证交所上市的信贷资产ABS，在这只ABS发行过程中，央行曾临时叫停。此外，中国银行间市场交易商协会于2012年开启了资产支持票据(ABN)的发行大门。 (完) (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。