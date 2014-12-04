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债券 | 2014年 12月 4日 星期四 09:41 BJT

欧洲经济：前景黯淡，欧洲央行采取行动的压力与日俱增

欧元区追随美联储的脚步采取量化宽松的难度将会更大，因为德国等不喜负债的国家与包括希腊在内的南欧国家之间存在分歧。

德国是欧元区最大的经济体，且影响力最强，该国担心量化宽松或许会鼓励无节制借贷。

“欧元区需要经济成长和创造就业，以确保继续存在下去，”咨询机构G+ Economics的Lena Komileva对量化宽松面临的阻碍提出警告。

“德国的强烈反对...令外界质疑(欧洲央行)能否足够快速地行动。”

欧元区通胀率上月降至仅0.3%的水平。通胀率是衡量经济健康状况的一个关键指标，投资者视其为欧洲央行购买政府公债的触发器。

如果物价开始下滑，就像一些国家已经出现的那样，可能阻止消费者购物，他们会等待商品变得更便宜，从而形成恶性循环，拖累经济。

乌克兰冲突导致欧盟-俄罗斯很大一部分商贸往来冻结，加上中国经济成长放缓以及叙利亚战乱，让形势雪上加霜。

周三公布的调查显示，欧元区经济可能在明年初再度萎缩。

欧洲央行已经下调利率至纪录低位，向银行提供低成本贷款并开始购买重新打包的债务，以提振借贷。

周四，德拉吉或将重申，如有必要欧洲央行愿意采取更多行动。

浏览危机以来借贷活动下降情况的相关图表，请点选：link.reuters.com/jac33w

浏览欧洲央行资产负债表规模，请点选：link.reuters.com/nyd53w

(完)

(编译 戴素萍/王兴亚；审校 杜明霞/郑茵)
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