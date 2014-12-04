欧洲经济：前景黯淡，欧洲央行采取行动的压力与日俱增

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
欧元区追随美联储的脚步采取量化宽松的难度将会更大，因为德国等不喜负债的国家与包括希腊在内的南欧国家之间存在分歧。
德国是欧元区最大的经济体，且影响力最强，该国担心量化宽松或许会鼓励无节制借贷。
“欧元区需要经济成长和创造就业，以确保继续存在下去，”咨询机构G+ Economics的Lena Komileva对量化宽松面临的阻碍提出警告。
“德国的强烈反对...令外界质疑(欧洲央行)能否足够快速地行动。”
欧元区通胀率上月降至仅0.3%的水平。通胀率是衡量经济健康状况的一个关键指标，投资者视其为欧洲央行购买政府公债的触发器。
如果物价开始下滑，就像一些国家已经出现的那样，可能阻止消费者购物，他们会等待商品变得更便宜，从而形成恶性循环，拖累经济。
乌克兰冲突导致欧盟-俄罗斯很大一部分商贸往来冻结，加上中国经济成长放缓以及叙利亚战乱，让形势雪上加霜。
周三公布的调查显示，欧元区经济可能在明年初再度萎缩。
欧洲央行已经下调利率至纪录低位，向银行提供低成本贷款并开始购买重新打包的债务，以提振借贷。
周四，德拉吉或将重申，如有必要欧洲央行愿意采取更多行动。
浏览危机以来借贷活动下降情况的相关图表，请点选：link.reuters.com/jac33w
浏览欧洲央行资产负债表规模，请点选：link.reuters.com/nyd53w
(完)
(编译 戴素萍/王兴亚；审校 杜明霞/郑茵)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/26/2017 两年期浮息债券 04/20/2017 05/01/2017 04/26/2017 五年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/27/2017 七年期公债 04/20/2017 05/01/2017 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 0
* 特朗普暗示在预算方面做出妥协 * 美国两年期公债标售获强劲需求 * 股市上涨减少对债市的需求 路透纽约4月25日 - 美债收益率周二上涨，与股市上扬走势一致，投 资者等待特朗普总统周三宣布税改计划，仍对政府能避免关门持乐观态度 。 除七年期美债外，收益率连续第二日触及两周高位，七年期美债收益 率也上涨。 上周，总统特朗普承诺将兑现竞选期间的承诺，在本周宣布“重大” 税改计划，但一位政府官员周末称，宣布将仅涉及普遍原则和优先事项。 特朗普对税改的承诺在他胜选后的最初日子里帮助提振美债收益率。 分析师称，当前的联邦所得税体系基本上是不利增长的，过度复杂，在全 球也没有竞争力，因此急需改革。 投资者对美国政府可能会避免关门有信心，特别是在特朗普总统暗示 他可能会对预算做出妥协后。 如果政府长时间关门，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将无法得到 评估美国经济体质所需的数据，这将降低近期升息的可能性。 指标10年期美债 价格尾盘