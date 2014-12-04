《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透北京12月4日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日程 ： 公布日期 经济指标 数据日期 12月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注: 本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。(完） 详情请查看国家统计局网站 here
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。