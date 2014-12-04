《台湾重要政经日程》--12月4日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
=====================今日重要政经消息============================== 12/4(四) --09:00 立法院财政委员会拟提案修正证券交易所得税大户条款修正案。 --13:30 2014年对外贸易回顾与展望研讨会。 --14:00 台积电 供应链大会论坛。 --14:30 联发科 记者会。 ===================================================================== 12/5(五) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，上月年增1.07%。 --14:00 宏基 云端科技论坛。 --16:10 央行公布11月底外汇存底，上月为4,214.76亿美元。 12/8(一) --16:00 财政部公布11月出口，上月为年增0.7%。 12/10(三) --13:30 台积电 公布11月营收数字。 --15:00 渣打经济展望说明会。 12/12(五) --两岸货贸协议技术谘商会议。 12/15(一) --两岸企业家峰会。 12/18(四) --台湾央行举行第四季理监事会，前季重贴现率维持在1.875%不变。 12/22(一) --8:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。 --16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。 12/23(二) --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/25(四) --16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/26(四) --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。