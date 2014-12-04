《台湾重要政经日程》--12月4日

=====================今日重要政经消息============================== 12/4(四) --09:00 立法院财政委员会拟提案修正证券交易所得税大户条款修正案。 --13:30 2014年对外贸易回顾与展望研讨会。 --14:00 台积电 供应链大会论坛。 --14:30 联发科 记者会。 ===================================================================== 12/5(五) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，上月年增1.07%。 --14:00 宏基 云端科技论坛。 --16:10 央行公布11月底外汇存底，上月为4,214.76亿美元。 12/8(一) --16:00 财政部公布11月出口，上月为年增0.7%。 12/10(三) --13:30 台积电 公布11月营收数字。 --15:00 渣打经济展望说明会。 12/12(五) --两岸货贸协议技术谘商会议。 12/15(一) --两岸企业家峰会。 12/18(四) --台湾央行举行第四季理监事会，前季重贴现率维持在1.875%不变。 12/22(一) --8:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。 --16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。 12/23(二) --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/25(四) --16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/26(四) --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)