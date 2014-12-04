中港个股：工行境外优先股三个币种股息率均为6%，人民币占逾三成

路透上海12月4日 - 全球最大商业银行--中国工商银行 周四公告，计划发行的境外优先股中，人民币币种规模120亿元，占比超过三成；美元29.4亿元，欧元6亿元，各币种股息率均为6%。

按照中国外汇交易中心公布的12月3日的人民币汇率中间价 ，工行是次境外优先股发行所募集资金总额约为346.07亿元人民币，在扣除发行费用后全部用于补充其他一级资本。

公告显示，是次优先股的正式发行日为下周三(10日)。初始转股价格中，美元优先股为0.6451美元，欧元优先股为0.4793欧元，人民币优先股为人民币3.9725元。转股价格根据条件作出调整。

据工行此前公告，该行拟在境内外发行至多800亿元人民币优先股，用以补充资本金，其中在境内发行不超过450亿元优先股，境外发行量不超过350亿元。

另一大型国有银行--中行 于10月在香港发行了65亿美元优先股，发行股息率为6.75%。 该行在境内首次发行的3.2亿股优先股，则将于下周一(8日)在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。

而作为首个在国内完成优先股发行的农行 400亿元人民币优先股已于11月末在上交所挂牌转让。

股份制银行优先股发行进展方面，浦发银行 和兴业银行 非公开发行优先股计划也已获证监会核准。(完)

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中行优先股挂牌公告 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)