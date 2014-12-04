中港个股：工行境外优先股三个币种股息率均为6%，人民币占逾三成

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海12月4日 - 全球最大商业银行--中国工商银行 周四公告，计划发行的境外优先股中，人民币币种规模120亿元，占比超过三成；美元29.4亿元，欧元6亿元，各币种股息率均为6%。
按照中国外汇交易中心公布的12月3日的人民币汇率中间价 ，工行是次境外优先股发行所募集资金总额约为346.07亿元人民币，在扣除发行费用后全部用于补充其他一级资本。
公告显示，是次优先股的正式发行日为下周三(10日)。初始转股价格中，美元优先股为0.6451美元，欧元优先股为0.4793欧元，人民币优先股为人民币3.9725元。转股价格根据条件作出调整。
据工行此前公告，该行拟在境内外发行至多800亿元人民币优先股，用以补充资本金，其中在境内发行不超过450亿元优先股，境外发行量不超过350亿元。
另一大型国有银行--中行 于10月在香港发行了65亿美元优先股，发行股息率为6.75%。 该行在境内首次发行的3.2亿股优先股，则将于下周一(8日)在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。
而作为首个在国内完成优先股发行的农行 400亿元人民币优先股已于11月末在上交所挂牌转让。
股份制银行优先股发行进展方面，浦发银行 和兴业银行 非公开发行优先股计划也已获证监会核准。(完)
参看工行优先股公告详情，可点选上海证券交易所网站 here
中行优先股挂牌公告 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
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