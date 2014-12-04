台湾政经：财长及金管会主委将留任，经济部长由邓振中接任--报载

路透台北12月4日 - 台湾总统府周三宣布毛治国接任行政院长后，财金部会首长人选陆续底定。本地多家媒体周四均报导称，包括财政部长张盛和及金管会主委曾铭宗将留任，而经济部长则由现任政务委员邓振中接任。

针对路透查询，行政院一位不具名官员表示，行政院长毛治国目前正处于征询各部会首长阶段，不对个别的部会首长做评论，将待内阁名单全数确定且报予总统确认之后，再行一次公布。

据台湾工商时报报导，本次财金首长中，仅经济部长异动，改由邓振中担任。原部长杜紫军可能转任行政院政务委员。

邓振中过去常年担任台湾对外经贸谈判代表，先前也曾任经济部政务次长。

周三稍晚总统府宣布毛治国接掌行政院，随后行政院也发出新闻稿指出，未来首要事件期盼获得立法院的支持，包括通过2015年中央政府总预算。

前行政院长江宜桦因败选责任已辞去阁揆，内阁也于周一完成总辞。