台湾政经：财长及金管会主委将留任，经济部长由邓振中接任--报载

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透台北12月4日 - 台湾总统府周三宣布毛治国接任行政院长后，财金部会首长人选陆续底定。本地多家媒体周四均报导称，包括财政部长张盛和及金管会主委曾铭宗将留任，而经济部长则由现任政务委员邓振中接任。
针对路透查询，行政院一位不具名官员表示，行政院长毛治国目前正处于征询各部会首长阶段，不对个别的部会首长做评论，将待内阁名单全数确定且报予总统确认之后，再行一次公布。
据台湾工商时报报导，本次财金首长中，仅经济部长异动，改由邓振中担任。原部长杜紫军可能转任行政院政务委员。
邓振中过去常年担任台湾对外经贸谈判代表，先前也曾任经济部政务次长。
周三稍晚总统府宣布毛治国接掌行政院，随后行政院也发出新闻稿指出，未来首要事件期盼获得立法院的支持，包括通过2015年中央政府总预算。
前行政院长江宜桦因败选责任已辞去阁揆，内阁也于周一完成总辞。
台湾上周六举办有史以来规模最大的直辖市/地方首长及民意代表的选举，但执政的国民党面临空前挫败，政治观察家认为，此次选举结果影响深远，不仅对2016年的总统选举产生基本变化，也对两岸关系影响重大。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。