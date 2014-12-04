《汇市简讯》澳元兑美元在0.8430/50之间挂有卖单

* 澳元/美元最高升至0.8429，因有传言称在0.8430/50之间布有卖单

* 昨天澳洲公布疲弱GDP推动澳元下跌，此后的反弹高点为0.8447

* 若突破0.8450，则上看昨天高位0.8470，该点位上方有停止单