澳洲经济指标总览--12月4日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
经济指标 时段 最新值 前月(季) 下次公布时间 值 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2015年1月6日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差13.23 逆差22.35 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) -2% +6% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2015年1月9日 (较前月) 10月 +0.4% +1.3% 就业市场(经季节调整) 12月11日 就业人口(较前月变动,万人) 10月 +2.41 -2.37 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.34 -3.49 失业率 6.2% 6.2% 就业参与率 64.6% 64.5% 消费者物价指数(CPI) 2015年1月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +3.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.8% (较上年同期) +2.5% +2.8% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.6% 国际贸易价格指数 2015年1月29日 进口物价(较前季) 第三季 -0.8% -3.0% 出口物价(较前季) -3.9% -7.9% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2015年1月6日 经常帐收支 第三季 赤字125 赤字139 商品与服务贸易收支 逆差43.81 逆差45.67 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 2015年3月4日 (较前季) 第三季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% (完)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。