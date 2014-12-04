香港个股：佳兆业大股东减持11.2%旧股予生命人寿，涉资16.68亿港元

路透香港12月4日 - 中国房地产商--佳兆业集团 周四宣布，其大股东兼公司主席郭英成家族出售11.21%旧股予中国生命人寿，涉总代价16.68亿港元。完成后，生命人寿的持股量将增至约29.96%。

公司的声明称，郭英成家族控制的大正投资，按每股2.898港元减持5.755亿股旧股予生命人寿，每股作价较公司周二收盘（即周三停牌前最后报价）2.63港元溢价10.19%。

生命人寿为中国一家全国性的专业人寿保险公司，总部现设于中国深圳。

此外，就近日有内地媒体指佳兆业在深圳部份楼盘单位中遭深圳当局锁定禁售，公司在声明中回应指出，公司在深圳处于预售阶段的部分物业项目（包括深圳佳兆业大鹏假日广场、深圳佳兆业悦峰花园及深圳佳兆业中央广场）的未售单位，被中国深圳市规划和国土资源委员会的相应地方分支机关锁定买卖协议备案。

佳兆业表示，目前并无就有关锁定接获由中国有关当局发出的任何通知书，亦不清楚原因，目前正与当局进行沟通，以恢复受影响的单位至正常状况。除上述项目外，在深圳处于预售阶段的深圳佳兆业前海广场之预售不受影响。

佳兆业股份将于今天恢复买卖。（完）

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