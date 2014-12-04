《焦点》全球半导体产业前景看好，微芯科技业绩料反弹

美墨关系：墨西哥对特朗普政策撂下狠话，蓄势准备迎来NAFTA谈判
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
**9月乱流**
微芯科技周二称，现在预计12月止当季净营收降幅放缓，并预期3月止季度料恢复营收季成长。
执行长Steve Sanghi表示，该公司10月以来已看到订单和出货有所改善。
“我们当前甚至更有信心认为，已抛开9月季度的小修正。”他说。
微芯10月时警告称，根据其疲弱的9月销售，尤其是中国业务，行业似乎普遍正经历下滑或是修正。这番警示引发全球科技股卖压。
其后其他半导体制造商发布的第三季业绩报告显示，微芯的问题局限于某些普通规格大量芯片的部份，而非表明全球经济成长普遍放缓。
微芯当时的示警引发半导体股票指数下跌，但此后已反弹至新高。费城半导体指数 在10月恐慌潮中下挫16%，但已反弹拉升，今年迄今累计涨幅达27%。(完) (编译 陈宗琦/许娜/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。