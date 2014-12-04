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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 10:13 BJT

《焦点》全球半导体产业前景看好，微芯科技业绩料反弹

**9月乱流**

微芯科技周二称，现在预计12月止当季净营收降幅放缓，并预期3月止季度料恢复营收季成长。

执行长Steve Sanghi表示，该公司10月以来已看到订单和出货有所改善。

“我们当前甚至更有信心认为，已抛开9月季度的小修正。”他说。

微芯10月时警告称，根据其疲弱的9月销售，尤其是中国业务，行业似乎普遍正经历下滑或是修正。这番警示引发全球科技股卖压。

其后其他半导体制造商发布的第三季业绩报告显示，微芯的问题局限于某些普通规格大量芯片的部份，而非表明全球经济成长普遍放缓。

微芯当时的示警引发半导体股票指数下跌，但此后已反弹至新高。费城半导体指数 在10月恐慌潮中下挫16%，但已反弹拉升，今年迄今累计涨幅达27%。(完) (编译 陈宗琦/许娜/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)
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