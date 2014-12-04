新债招标：进出口行三年增发债收益率3.9966%，七年4.1748%--业内人士

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透上海12月4日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的两期固息增发债中，三年期中标收益率为3.9966%；七年期加权中标收益率为4.1748%，边际中标收益率为4.2088%
业内人士并透露，三年和七年期的投标倍数分别为1.89倍和2.40倍。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和七年期最新收益率为3.9178%和4.1769%。
上述两期债为该行今年第79及80期债，同时也是今年第78期(暂未上市)和73期 的增发债，具体发行条款如下：
79期 80期
(第78期增发债) (第73期增发债)
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招标规模上限 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
票面利率 3.8147% 4.38%
起息日 12月2日 10月28日
缴款日 12月9日 12月9日
分销期 12/4-12/9 12/4-12/9
上市日 12月15日 12月15日
基本承销额 无 无
发行手续费 0.05% 0.10%
---------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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--北京银行公告称，去年实现净利润179亿元人民币，同比增长6.16%，今年一季度单季实现净利润55亿元，同比增长3.53%。同时，拟定增股份募资不超过239.8亿元。