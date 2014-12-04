新债招标：进出口行三年增发债收益率3.9966%，七年4.1748%--业内人士

路透上海12月4日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的两期固息增发债中，三年期中标收益率为3.9966%；七年期加权中标收益率为4.1748%，边际中标收益率为4.2088%

业内人士并透露，三年和七年期的投标倍数分别为1.89倍和2.40倍。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和七年期最新收益率为3.9178%和4.1769%。

上述两期债为该行今年第79及80期债，同时也是今年第78期(暂未上市)和73期 的增发债，具体发行条款如下：

79期 80期

(第78期增发债) (第73期增发债)

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招标规模上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

票面利率 3.8147% 4.38%

起息日 12月2日 10月28日

缴款日 12月9日 12月9日

分销期 12/4-12/9 12/4-12/9

上市日 12月15日 12月15日

基本承销额 无 无

发行手续费 0.05% 0.10%