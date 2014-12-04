《香港重要政经日程》--12月4日-12月10日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
================== 今日重要政经消息=================
12月4日（周四）
-- 环能国际 董事会会议考虑以实物分派方式派发特别股息。
*--16:00 呷哺呷哺宣布在港公开招股发布会。
================== 近期重要政经消息=================
12月5日（周五）
-- 金管局公布11月份外汇储备资产。
-- 飞鱼科技 首日挂牌。
-- 普拉达 公布第三季业绩。
12月8日（周一）
-- 恩达集团 首日挂牌。
--10:00 鳄鱼恤 股东周年大会。
--10:00 布莱克万矿业 股东周年大会。
*--12:30 香港投资基金公会公布基金销售情况记者会。
*--14:30 罗兵咸发布亚太区2015年房地产趋势研究。
12月9日（周二）
--09:00 丽丰控股 股东周年大会。
--10:00 太元集团 股东周年大会。
--10:00 丰德丽控股 股东周年大会。
--10:30 中国天然投资 股东周年大会。
*--11:00 标准普尔发表中国50家银行年度调查报告。
--11:00 丽新发展 股东周年大会。
--12:00 丽新制衣国际 股东周年大会。
--14:30 寰亚传媒集团 股东周年大会。
--17:00 数码香港 股东周年大会。
*12月10日（周三）
-- 长飞光纤 首日挂牌。
-- 中广核电力 首日挂牌。
--10:00 飞达帽业控股 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。