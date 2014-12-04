日本政治：联合政府料在众议院选举中保住三分之二多数席位--媒体调查

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透东京12月4日 - 媒体调查显示，日本首相安倍晋三领导的联合政府料在众议院选举中保住三分之二多数席位，暗示他将为“安倍经济学”寻获新的民意背书。
几家主要报纸周四的调查结果意味着，安倍将赢得重大胜利。他上个月表示，12月14日提前选举是全民对其经济政策的一次公投，特别是延迟第二次上调消费税的决策。
根据朝日新闻、日经新闻和读卖新闻的调查，安倍所在的自民党料将赢得众议院475个席位中的300席或更多。
两项调查显示，自民党与公明党组成的联合政府取得的席位，料仍会高于保持绝对多数所需的317席。
调查结果表明，联合政府将轻松超越执政党高层设定的266席的目标，足以保持稳定多数席位，能够掌控众议院所有关键委员会。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。