中信期货：中国期指净空仓增加，空方顽强但不占优

期指周三成交突破200万手达到230万手的历史新高，折算成人民币约20000亿元，是沪深300现货指数4600亿元的4.3倍。虽然该比值较之前有所下降，但是绝对数已经是全部A股成交的1倍多，市场活跃程度可见一斑，多空博弈又达到另一高峰。