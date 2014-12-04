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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 09:38 BJT

中信期货：中国期指净空仓增加，空方顽强但不占优

以下内容节选自12月4日的《期货日报》：

期指周三成交突破200万手达到230万手的历史新高，折算成人民币约20000亿元，是沪深300现货指数4600亿元的4.3倍。虽然该比值较之前有所下降，但是绝对数已经是全部A股成交的1倍多，市场活跃程度可见一斑，多空博弈又达到另一高峰。

持仓回升对空方不利。上周四和上周五总持仓持续下降，资金呈现撤离。虽然本周一总持仓出现小幅回升，但周二再度减仓，总体显示资金观望情绪略微增加。如果这样的局面延续，将对上行构成隐忧。本周三资金重新明显回流，总持仓增加4534手，资金仅短暂小幅离场后重新入场。如果总持仓重新回到增仓的格局，还是对原来上行趋势的延续有利。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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