《全球主要央行动态》--12月4日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月27日-12月4日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备委员会(FED/美联储)褐皮书指出，10月美国经济活动继续扩张，汽油价格回落提振消费者支出。褐皮书称，多个联储地区仍对经济前景持乐观态度。

达拉斯联储总裁费希尔呼吁，美联储现在应开始缩减资产负债表，尽管尚未开始升息。费希尔并称，鉴于美国公债收益率高于欧洲和日本公债，即便美联储减少购债，美国公债也仍具有吸引力。

美联储理事布雷纳德称，联储想开发一套旨在确保金融稳定的宏观审慎工具，目前这套工具的开发处于初期阶段，且面临诸多限制。布雷纳德称，这些工具理论上能降低消除金融泡沫过程中货币政策所面临的压力，让联储能精准定位不稳定性来源的同时，还能降低利率，支持经济中的其它领域。

美联储副主席费舍尔表示，如果通胀不能守稳，那么联储有必要维持利率在当前低水平，推迟将零利率从已维持了六年的水准提升。

美联储对全球能源价格下跌表示欢迎，两位颇有影响力的联储决策官员对价格下跌应可提振美国民众的支出能力而感到高兴，且不担心它对低通胀构成的压力。联储副主席费舍尔和纽约联储总裁杜德利分别在不同的活动上表示，油价走软只会暂时压低美国的整体物价。

美联储最新的市场提议可能会帮助联储顺利加息，并让更多银行以去年祭出的其他工具所无法做到的方式，直接与美联储联系。美联储草案建议为银行业者提供一个独立的现金账户，为与民间投资者进行的交易提供担保。

**欧元区**

欧元区有新的迹象显示区内经济正在失去动能，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉警告道，改革不力以及不庇护较弱的成员国给欧元区带来分裂威胁。德拉吉敦促区内18个成员国思考如何支持陷入困境的成员国，同时警告如果部分成员国可能退出欧元区的担忧重燃，则将带来极大风险。

欧洲央行在一份报告中警告，对回报率的追求以及投资者对风险状况的自满，有可能威胁金融稳定，并将房地产价格“泡沫”单挑出，作为一个潜在的问题。

欧洲央行执委劳滕施莱格表示，尽管欧元区通胀率进一步下降，但她认为央行几乎没有进一步放松货币政策的空间。她补充称，大规模购买主权债不会带来积极效果。

欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼称，认为央行能提高一个国家的长期增长潜力是不切实际的。

**日本**

日本央行审议委员佐藤健裕表示，当央行寻求推出量化与质化宽松政策(QQE)政策时，恢复财政健康的努力至关重要。佐藤健裕称，QQE成功与否取决于政府的财政改革。

日本央行11月购买的日本政府公债数额首次超过当月发债规模，在创下新纪录的同时，也凸显出央行大规模宽松政策在市场上所造成的扭曲现象。 日本央行表示，将在12月首次购债操作中缩减短期日本政府公债的购买规模，因为其货币扩张政策导致债市供应短缺。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行在月度货币政策会议上宣布维持利率在2.5%不变。澳洲央行指出，审慎的做法是在一段时期内维持利率稳定。央行并称鉴于商品价格下跌，澳元汇率仍高于基本面所反映的价值。

新西兰央行总裁惠勒表示，设置通胀目标来指引利率政策的做法仍是合适的。惠勒表示，这一做法已经在不削弱长期经济增长的情况下，实现了物价稳定，而且央行在设定通胀目标时保持灵活性。

**其他国家**

加拿大央行宣布维持利率在1%不变，表明尽管加拿大经济复苏扩大到出口和企业投资方面，但低油价对通胀的压力可能比预期更大 。央行总裁波洛兹称，油价大跌对加国经济成长和通胀构成风险，但美国经济显现出鼓舞人心的迹象，可望抵消一些风险。波洛兹还说，经济有充裕的产能，可在不引发通胀下成长。

瑞典央行总裁英韦斯称，如果通胀继续低于预期，降息至当前的零水平之下可能也不是央行的首选举措。10月底时，瑞典央行将关键回购利率降至零，并将升息时点的预期推后至2016年中段。英韦斯在接受商业日报Dagens Industri专访时称，如果这未能见效，央行也有其他政策选择。“首先应该是将升息推迟到更远的将来，”英韦斯称，“如果这还不够，我们就必须增加(流通中的)货币量 。”

瑞典央行副总裁扬松表示，瑞典政治危机尚未对货币政策及整体经济产生影响，然而若组建稳定政府过程中困难不断，将来可能带来问题 。扬松还表示，瑞典经济一直表现强劲，低通胀是全球问题，并不是该国央行货币政策过紧所致 。

印度央行一如广泛预期维持利率不变，但表示有可能在明年初降息，这取决于通胀是否进一步放缓以及财政状况。

巴西央行加息50个基点至11.75%，加快收紧货币政策步伐，以对抗高通胀，帮助总统罗塞夫挽回投资者信心。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......