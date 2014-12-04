期货日报：中国糖市迎来集中开榨期，新糖上市压力即将显现

12月初，国内糖市迎来2014/2015榨季集中开榨期，本榨季预计广西共有101家糖厂开工生产。今年农历闰九月加之陈糖库存创历史纪录，令国产糖厂集体延迟开榨，新糖上市压力从往年的11月末推迟到12月下旬。根据广西糖网调研，预计12月上旬广西将迎来开榨高峰，12月底进入全面开榨阶段，比往年推迟半个月左右。

上周甘蔗收购价基本确定。广西政府将本榨季甘蔗收购价定在400元/吨，上下浮动10元/吨，与5100元/吨糖价实行联动。甘蔗收购价已经连续三个榨季下滑，降幅继续扩大。按390—400元/吨的甘蔗收购价计算，广西糖厂平均制糖成本为4400—4500元/吨。以目前的现货价格来看，新糖上市现货售价即跌破成本，想必未来一个月期货盘面压力更大。(完)