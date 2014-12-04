日本经济：央行审议委员佐藤健裕称，恢复财政健康的努力至关重要

路透高知12月4日 - 日本央行审议委员佐藤健裕周四表示：

* 当央行寻求退出QQE政策时，恢复财政健康的努力至关重要

* QQE成功与否取决于政府的财政改革

* 曾提议让央行物价目标具有弹性浮动空间

* 物价反映出经济状况，非央行能够控制的一个因素

* 如果对政府财政改革承诺的担忧加深并推高日本公债市场风险溢价，央行应对手段有限

* 物价反映经济的状况，并不是一个央行可以控制的变量

* 重要的是不要只关注CPI数据的每月波动，而是要以前瞻的方式对更多数据进行分析

* 扩大QQE政策的边际效应不会太大，因目前名义利率已处在历史低点

* 必须关注日本央行资产购买举措是否造成经济活动扭曲或加剧金融失衡

* 必须留意欧元区长期低通胀或陷入通缩的风险

* 预计日本经济将温和复苏，因出口已经止住下滑趋势

* 并不确定全球经济成长是否会像IMF预期的那样稳步增强

* 日本经济面临的风险在于出口、日圆疲软对国内需求的影响以及家庭和企业信心前景

* 鉴于大宗商品价格走势，日本CPI上涨迟滞的局面将持续到明年中期前后