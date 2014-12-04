鲁证期货：沪锌仍有下行空间，因供应逐渐增加

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
以下内容节选自12月4日的《期货日报》：
在原油大幅下行的带动下，沪锌冲击上方17000元/吨整数关口未果大幅下跌。在全球经济复苏缓慢，美国将进入加息周期的背景下，锌产量高企，需求进入淡季，后市沪锌将保持弱势。
市场对明年国际锌矿关闭导致供应偏紧的预期较强。澳大利亚世纪锌矿将在2015年关闭，但是位于澳大利亚西北昆士兰州的杜加尔河矿未来将形成补充。该矿山资源储量为6300万吨，为世界上已探明的最大铅、锌矿体，锌矿品位为12%。此外，锌价上涨刺激了国际锌矿企业生产积极性，预计2015年国际锌矿供应仍然较充裕。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。