鲁证期货：沪锌仍有下行空间，因供应逐渐增加

在原油大幅下行的带动下，沪锌冲击上方17000元/吨整数关口未果大幅下跌。在全球经济复苏缓慢，美国将进入加息周期的背景下，锌产量高企，需求进入淡季，后市沪锌将保持弱势。

市场对明年国际锌矿关闭导致供应偏紧的预期较强。澳大利亚世纪锌矿将在2015年关闭，但是位于澳大利亚西北昆士兰州的杜加尔河矿未来将形成补充。该矿山资源储量为6300万吨，为世界上已探明的最大铅、锌矿体，锌矿品位为12%。此外，锌价上涨刺激了国际锌矿企业生产积极性，预计2015年国际锌矿供应仍然较充裕。(完)