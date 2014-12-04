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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 09:45 BJT

永安期货：铜价预计仍会维持振荡下跌走势

以下内容节选自12月4日的《期货日报》：

近期原油价格大幅下跌，引发大宗商品出现普跌，而铜价今年表现相对较强，截至目前累计跌幅仅10%左右。因此，有观点认为做空铜的时机已经到来。但是，预计铜价仍会维持振荡下跌态势，不会出现大幅下跌行情。

　　整体来看，在铜矿生产成本降低、产能增加、国内冶炼瓶颈逐渐解决和下游消费稳健的共同影响下，全球精铜正从供需平衡转向供应过剩。因此，预计铜价会缓慢走低，但幅度不会太大。目前外盘6400美元/吨左右的铜价已处于较低位置，投资者应该等待反弹抛空，不宜对大幅下跌行情抱太高期望。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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