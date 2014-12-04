中大期货：中国油脂期货空头趋势暂无法扭转

以下内容节选自12月4日的《期货日报》：

在原油大跌的背景下，前期弱势振荡的油脂再次下跌。豆油、棕榈油期价一度跌停，豆油甚至跌破2008年金融危机时的低点，创出8年来新低。随后原油的反弹也未能提振油脂，油脂期价高开低走，仍未走出跌势“泥潭”。原油价格下跌无疑是这轮行情的“导火索”，但基本面利空才是油脂下跌的主因。

截至12月2日，国内港口棕榈油库存59.60万吨，豆油商业库存121万吨。菜油国家储备充足，若有抛储，对市场也是不小的打压。市场预估今年大豆进口增幅较去年增长10.62%，随着后期大豆到港量的大幅增加，国内油脂库存压力将继续放大。

全球油脂油料供应过剩，而消费难有起色。在基本面利空和原油大跌的背景下，目前油脂期价均处于历史低位，在原油价格企稳前以及厄尔尼诺未确实形成的情况下，油脂难有大的反弹。但应注意，目前油脂处于超跌状态，建议前期空单部分减持，无空单者不宜追空，待反弹择机进场。长线多单需待原油企稳后再进入，并及时止盈、止损。(完)

详情请点选链接：here