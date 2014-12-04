宝城期货：郑州动力煤难现大幅反弹行情，神华提价电企不响应

在神华继续大幅提价15元/吨的当天，动力煤期货1501合约只是小幅反弹了0.6%，并且随后盘面再度回调。这充分说明在多空博弈之中，多头处于下风，盘面做多动能严重不足。前期，当1501合约对现货价格的升水幅度在30元/吨左右时，部分期现套利者进行了“采购进口煤抛期货”的套利策略，这导致做空动能增加，一直压制着期货盘面。后来期货由升水转为贴水，多头主力增强，其持仓量大幅增加，1501合约也曾一度触底反弹。当前多空双方都有充分的理由，但按照点位计算，空头主力已有一定幅度的浮盈，并且前期还有获利了结的部分头寸，而多头主力则浮亏。从心理层面来讲，当前空头主力依然占据着上风。(完)