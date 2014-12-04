宝城期货：郑州动力煤难现大幅反弹行情，神华提价电企不响应

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
以下内容节选自12月4日的《期货日报》：
虽然神华如期于12月1日提价，但动力煤期货市场并没有任何起色，下游需求不佳和空头压制是主要利空因素，后市近月1501合约恐难以出现大幅反弹行情。
在神华继续大幅提价15元/吨的当天，动力煤期货1501合约只是小幅反弹了0.6%，并且随后盘面再度回调。这充分说明在多空博弈之中，多头处于下风，盘面做多动能严重不足。前期，当1501合约对现货价格的升水幅度在30元/吨左右时，部分期现套利者进行了“采购进口煤抛期货”的套利策略，这导致做空动能增加，一直压制着期货盘面。后来期货由升水转为贴水，多头主力增强，其持仓量大幅增加，1501合约也曾一度触底反弹。当前多空双方都有充分的理由，但按照点位计算，空头主力已有一定幅度的浮盈，并且前期还有获利了结的部分头寸，而多头主力则浮亏。从心理层面来讲，当前空头主力依然占据着上风。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
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