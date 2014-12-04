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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 09:57 BJT

中港个股：海通证券股份暂停买卖，暂未获悉停牌原因

路透香港12月4日 - 香港联交所周四表示，中国大型券商--海通证券 暂停股份买卖，暂未获悉停牌原因。

海通证券A股 亦告暂停交易。

海通证券H股周三收报17.02港元，其A股收报16.3元人民币。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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