芝加哥期市：小麦下跌，美国小麦出口前景担忧令价格承压

美墨关系：墨西哥对特朗普政策撂下狠话，蓄势准备迎来NAFTA谈判
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
3月玉米合约 下跌0.2%，报3.81-1/4美元，上日上涨0.2%。
全球最大的小麦买家埃及周二宣布，已向罗马尼亚和乌克兰采购175,000吨小麦。美国供应在该次招标案中每吨的报价，较埃及采购的价格高出逾25美元。
大豆和玉米价格仍承压，因预期巴西和阿根廷产量较多；未来几天预计那些国家还有更多有利作物的降雨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 587.00 -2.50 -0.42% -2.69% 550.57 73
CBOT玉米 381.25 -0.75 -0.20% +0.00% 425.18 43
CBOT大豆 997.25 -1.00 -0.10% +0.15% 1024.48 38
CBOT稻米 $12.15 $0.00 +0.04% +0.04% $12.28 45
美国原油 $67.69 $0.31 +0.46% +1.21% $76.02 32
汇率
欧元/美元 $1.231 $0.000 +0.02% -0.55%
美元/澳元 0.840 0.000 -0.01% -0.46%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/张若琪 审校 王兴亚/戴素萍)
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。