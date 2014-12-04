芝加哥期市：小麦下跌，美国小麦出口前景担忧令价格承压

3月玉米合约 下跌0.2%，报3.81-1/4美元，上日上涨0.2%。

全球最大的小麦买家埃及周二宣布，已向罗马尼亚和乌克兰采购175,000吨小麦。美国供应在该次招标案中每吨的报价，较埃及采购的价格高出逾25美元。

大豆和玉米价格仍承压，因预期巴西和阿根廷产量较多；未来几天预计那些国家还有更多有利作物的降雨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 587.00 -2.50 -0.42% -2.69% 550.57 73

CBOT玉米 381.25 -0.75 -0.20% +0.00% 425.18 43

CBOT大豆 997.25 -1.00 -0.10% +0.15% 1024.48 38

CBOT稻米 $12.15 $0.00 +0.04% +0.04% $12.28 45

美国原油 $67.69 $0.31 +0.46% +1.21% $76.02 32

汇率

欧元/美元 $1.231 $0.000 +0.02% -0.55%

美元/澳元 0.840 0.000 -0.01% -0.46%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/张若琪 审校 王兴亚/戴素萍)