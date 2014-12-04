金属期市：期铜小升，中国服务业数据带来支撑

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
铝市显现承受着巨大压力的迹象，因在汽车和建筑业需求复苏之际，有一位投资者买进大量现货铝，扰动价格并引发供应疑虑。
Barrick Gold 与沙特矿业公司Saudi Arabian Mining 组建一合资公司，运营沙特的Jabal Sayid铜矿项目。(完)
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路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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--北京银行公告称，去年实现净利润179亿元人民币，同比增长6.16%，今年一季度单季实现净利润55亿元，同比增长3.53%。同时，拟定增股份募资不超过239.8亿元。