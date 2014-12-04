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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 10:18 BJT

金属期市：期铜小升，中国服务业数据带来支撑

铝市显现承受着巨大压力的迹象，因在汽车和建筑业需求复苏之际，有一位投资者买进大量现货铝，扰动价格并引发供应疑虑。

Barrick Gold 与沙特矿业公司Saudi Arabian Mining 组建一合资公司，运营沙特的Jabal Sayid铜矿项目。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李爽 审校 张若琪/白云)
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