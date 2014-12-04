日本股市：触及近七年半高点，受益于日圆走软以及美国乐观经济表现

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透东京12月4日 - 日股周四跳涨至近七年半高点，因日圆贬值推升出口股；数据也显示出美国经济韧性，且预期欧洲央行将推出更多刺激举措，均支撑了市场人气。
0124GMT，日经指数 涨0.8%至17,856.89点，稍早高见17,912.59点，为2007年7月以来高点。该指数有望连续第五日上扬。
东证股价指数 也创六年高点，涨0.8%至1,441.33点。玩具厂商Tomy 跳涨10%至2011年以来高点，之前该公司宣布67亿日圆(5,590万美元)的股份回购计划。
由于日圆兑美元触及七年低点119.88，市场人士称，日圆贬值有可能提升出口企业获利，支撑其股价。
丰田汽车 涨1%，本田汽车 涨1.7%。
11月美国民间就业岗位以较快的速度增长，服务业强劲扩张，表明全球经济不断放缓对美国经济活动的影响有限。 这也提振日股出口股。
投资者还关注欧洲央行的政策会议，以及即将到来的日本选举，认为这可能会左右市场走势。
JPX-日经400指数 涨0.7%至13,080.56点。(完)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。