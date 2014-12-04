日本股市：触及近七年半高点，受益于日圆走软以及美国乐观经济表现

路透东京12月4日 - 日股周四跳涨至近七年半高点，因日圆贬值推升出口股；数据也显示出美国经济韧性，且预期欧洲央行将推出更多刺激举措，均支撑了市场人气。

0124GMT，日经指数 涨0.8%至17,856.89点，稍早高见17,912.59点，为2007年7月以来高点。该指数有望连续第五日上扬。

东证股价指数 也创六年高点，涨0.8%至1,441.33点。玩具厂商Tomy 跳涨10%至2011年以来高点，之前该公司宣布67亿日圆(5,590万美元)的股份回购计划。

由于日圆兑美元触及七年低点119.88，市场人士称，日圆贬值有可能提升出口企业获利，支撑其股价。

丰田汽车 涨1%，本田汽车 涨1.7%。

11月美国民间就业岗位以较快的速度增长，服务业强劲扩张，表明全球经济不断放缓对美国经济活动的影响有限。 这也提振日股出口股。

投资者还关注欧洲央行的政策会议，以及即将到来的日本选举，认为这可能会左右市场走势。