台湾债市：指标10年债殖利率盘初微跌，量缩观望国际盘变数厘清

路透台北12月4日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周四盘初微跌。交易员表示，美债殖利率弹势上日稍有止稳，引领台债殖利率早盘微幅趋跌，不过盘初交投较显淡静，量缩观望欧洲央行利率会议及美国非农就业报告等变数厘清。

市场人士指出，台债连两日区间偏弱整理，尽管银行业买盘持续承接103/13，但交投气氛转弱后仍有些短多停损单先行出场，今日料该券交投暂在1.60-1.62%间狭幅整理，静待国际盘指引明确方向。