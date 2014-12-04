台湾债市：指标10年债殖利率盘初微跌，量缩观望国际盘变数厘清

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
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路透台北12月4日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周四盘初微跌。交易员表示，美债殖利率弹势上日稍有止稳，引领台债殖利率早盘微幅趋跌，不过盘初交投较显淡静，量缩观望欧洲央行利率会议及美国非农就业报告等变数厘清。
市场人士指出，台债连两日区间偏弱整理，尽管银行业买盘持续承接103/13，但交投气氛转弱后仍有些短多停损单先行出场，今日料该券交投暂在1.60-1.62%间狭幅整理，静待国际盘指引明确方向。
〞昨天筹码沉淀后，这两天会比较安静。〞一大型证券台债交易员说。
美国公债价格在连跌两日后周三变动不大，因交易商等待欧洲央行可能进行的货币政策调整以及关键的美国就业报告。指标10年期公债价格 尾盘升1/32，收益率报2.2817%。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.12-1.14%
* 10年公债103/13 ：1.60-1.62%
本地时间10:10时最新报价：
* 五年公债103/15殖利率跌0.03基点报1.1310%，成交3.5亿台币。
* 10年公债103/13期殖利率跌0.75基点报1.6100%，成交21亿台币。
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