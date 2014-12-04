路透调查：美元2015年料续涨，美联储升息时点将成汇市波动主因

* 美元兑主要货币2015年预计将续涨

* 美联储和英国央行的升息时间点将成为汇市波动的主要原因

路透12月3日 - 路透汇率调查显示，美国和英国料会升息将成为明年主要货币波动的最主要原因。这次的调查预测美元还有更多上涨动能。

美联储预计将在明年6月左右升息，但通胀疲弱，原油价格挫跌，薪资增长乏力使得联储升息的时间点存疑。

据本周路透对55位策略师的调查，其中大多数人认为，相比欧洲央行或日本央行进行更多货币宽松的可能性，美联储升息对主要货币汇率的波动影响更大。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据，随着美国经济稳步增长，失业率下降，最近一周投机客持有的美元多头仓位升至六年最高。

随着美联储逐步退出刺激措施，美元今年一路上涨；欧元 和日圆 则受挫，因投资者预期在未来许多年里，欧洲和日本将维持宽松政策，经济增长亦将处于停滞状态。

“2015年上半年汇市的主旋律是欧元走疲，下半年将是美元走强，”DZ Bank的外汇策略师Soeren Hettler说。

美元指数 今年迄今已上涨了约11%，周三报88.897，为2009年3月以来最高位。

据路透调查显示，美元指数今年底料位于89.2，2015年底料在93.8。

调查显示，欧元兑美元明年可能下跌超过4%，本周三约报1.23美元，今年迄今已跌去逾10%。欧元三个月后料在1.22美元，六个月和12个月后分别料在1.20美元和1.18美元。

欧元走软或能通过降低出口价格和提高出口竞争力惠及欧元区，同时还能通过进口输入通胀，起到缓解通缩忧虑的作用。欧元区11月通胀年率降至0.3%。

另一份路透调查显示，欧洲央行开始购买主权债的几率为50%。

然而，最新的汇率调查显示，有三位受访策略师认为，油价持续下跌更有可能导致汇率波动。

“许多商品货币明年将下跌，因为油价预计将进一步走低，并持于低位，”Natixis外汇策略师Nordine Naam说。

美元劲扬预计将损及日圆，导致日圆兑美元在六个月后进一步跌至120日圆，一年后料跌至122.375，周三约报119.280。

对日本央行为努力实现通胀目标而将进一步放松政策的预期也有可能推低日圆，尽管日圆今年已经贬值了逾13%。

英镑兑美元 一个月和三个月后料分别在1.57美元和1.56美元，一年后料在1.54美元，因英国央行料将跟随美联储进行多年来的首次升息的行动。市场原本预期美联储将在明年中期左右升息，但目前已经推迟了这个预期。

这次的汇率调查是在巴西央行周三宣布利率决定之前作出的，调查显示，巴西雷亚尔兑美元 一个月后料小涨至2.55，未来12个月内将在2.55–2.60的窄幅区间内交投。

分析师还预期土耳其里拉 和南非兰特 兑美元明年将小幅走跌。

俄罗斯卢布兑美元在今年大跌超过50%后，明年将小幅上涨至48.5。(完)