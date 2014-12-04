更新版1-中国债市：三个月现金定存利率回落，机构流动性尚可需求平平

* 三个月期国库现金定存利率跌23个bp至4.33%

* 该期定存可跨春节，但机构需求一般

* 因目前机构流动性宽松，且受存款偏离度指标限制 (新增更多评论和背景)

路透上海12月4日 - 中国财政部周四早间招标的600亿元人民币三个月期国库现金定期存款，利率较上次明显下跌23个基点(bp)至4.33%。交易员表示，目前机构流动性较宽松，本次定期存款虽然可跨春节，但因存款偏离度指标考核的限制，机构对其需求一般。

“大家现在存款不是很缺，而且定存要缴准备金的，缴准以后(成本)要5%甚至超过了，和线下比，也不算低。”华南一商业银行交易员称。

华东一商业银行交易员表示，线下机构发行同业存单，目前三个月期限的成本大多不到4.30%，且不用缴纳准备金。

中国建设银行 周四拟发行的10亿元三个月期同业存单，参考收益率为4.1603%。

两位交易员均提到，自从9月份开始实施存款偏离度指标后，机构增加存款也要掌握节奏，因此该期定存虽然能跨春节，但需求平平。

“到期是明年3月初，等于是一季度存款流失了，而且一季度通常是放贷高峰，所以有一定的弊端，拿的人不是很多。”华南交易员称。

为约束商业银行存款“冲时点”行为，中国银监会要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。

今日进行的国库现金定存为今年第11期，起息日为12月4日，到期日为2015年3月5日。

包括本次，今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：

今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%

二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%

三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%

四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%

五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%

六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%

七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%

八期 500 三个月 7月24日 10月23日 4.00%

九期 600 三个月 8月28日 11月27日 4.10%

10期 600 三个月 11月25日 2015年2月24日 4.56%

11期 600 三个月 12月4日 2015年3月5日 4.33%

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合计 5,600