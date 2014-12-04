更新版1-中国债市：三个月现金定存利率回落，机构流动性尚可需求平平

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
* 三个月期国库现金定存利率跌23个bp至4.33%
* 该期定存可跨春节，但机构需求一般
* 因目前机构流动性宽松，且受存款偏离度指标限制 (新增更多评论和背景)
路透上海12月4日 - 中国财政部周四早间招标的600亿元人民币三个月期国库现金定期存款，利率较上次明显下跌23个基点(bp)至4.33%。交易员表示，目前机构流动性较宽松，本次定期存款虽然可跨春节，但因存款偏离度指标考核的限制，机构对其需求一般。
“大家现在存款不是很缺，而且定存要缴准备金的，缴准以后(成本)要5%甚至超过了，和线下比，也不算低。”华南一商业银行交易员称。
华东一商业银行交易员表示，线下机构发行同业存单，目前三个月期限的成本大多不到4.30%，且不用缴纳准备金。
中国建设银行 周四拟发行的10亿元三个月期同业存单，参考收益率为4.1603%。
两位交易员均提到，自从9月份开始实施存款偏离度指标后，机构增加存款也要掌握节奏，因此该期定存虽然能跨春节，但需求平平。
“到期是明年3月初，等于是一季度存款流失了，而且一季度通常是放贷高峰，所以有一定的弊端，拿的人不是很多。”华南交易员称。
为约束商业银行存款“冲时点”行为，中国银监会要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。
今日进行的国库现金定存为今年第11期，起息日为12月4日，到期日为2015年3月5日。
包括本次，今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%
七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%
八期 500 三个月 7月24日 10月23日 4.00%
九期 600 三个月 8月28日 11月27日 4.10%
10期 600 三个月 11月25日 2015年2月24日 4.56%
11期 600 三个月 12月4日 2015年3月5日 4.33%
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合计 5,600
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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