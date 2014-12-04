澳新汇市：澳洲零售销售数据让澳元压力有所缓解，新西兰元仍承压

10月澳洲零售销售成长0.4%，优于持平的预估。 该数据为澳元带来些许宽慰作用。

另外有助于人气的是，澳洲10月经季调商品/服务贸易收支为逆差13.23亿澳元，路透调查预估为逆差19亿澳元。

瑞银外汇销售主管Dino Spinelli表示，澳元短线表现取决于欧洲央行今日稍后的政策会议及周五的美国非农就业报告。

他表示，如果欧洲央行宣布大胆举措，澳元可能很容易就跌至0.82美元。澳元在一个月内已下跌近4%，部分是受到大宗商品价格下跌及国内经济成长数据令人失望所致。

新西兰元兑美元 跌至三周低位0.7736美元，部分系因全球奶制品价格下跌。

技术支撑位在0.7710，若失守将下看0.7660，此为年内低位。(完)

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