全球贵金属：2014年铂金市场料供应短缺88.5万盎司--WPIC

* 到2014年底，铂金可用库存料为256万盎司

* 南非铂金产量预计将减少31%

* 汽车催化剂和珠宝方面的需求可能增加

* 投资需求料比2013年下降82%

路透伦敦12月3日 - 世界铂金投资协会(World Platinum Investment Council,WPIC)周三在报告中估计，今年铂金(白金)市场预计将出现88.5万盎司的供应缺口，因为主要生产国--南非的罢工活动令供应减少。

地面上的库存估计已经大幅下降。这些库存曾帮助缓和了市场供应趋紧对价格的影响。铂金价格 今年至今累计下跌11%，尽管连续第三年供应短缺。

WPIC表示，不包括上市交易基金(ETF)、交易所持有量以及工业运营库存(industry working inventories)，到年底铂金可用库存料为256万盎司。

该机构称，这将低于去年底时的344.5万盎司。

南非今年的铂金矿石开采量预计将减少31%。南非矿工与建筑业联盟(AMCU)今年早前领导该国铂金矿工进行了长达五个月的罢工。

今年，铂金供应总量料减少9%至712.5万盎司。报告称，随着南非矿山复工，2015年加工后的铂金产量可能增加，但不大可能恢复到2013年时的水准。

需求料亦下滑，主要是因为投资需求减少。铂金投资需求今年料比2013年下降82%。不过，珠宝和汽车催化剂这两个最大的需求因素预计将增加。

WPIC表示，汽车催化剂方面的需求料增长5%，主要来自欧洲汽车厂商。

今年珠宝方面需求料上升4%。来自中国的珠宝购买预计增长2%，且明年会继续增长。中国占到全球铂金珠宝市场需求的三分之二。(完)