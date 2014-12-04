全球贵金属：2014年铂金市场料供应短缺88.5万盎司--WPIC

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
* 到2014年底，铂金可用库存料为256万盎司
* 南非铂金产量预计将减少31%
* 汽车催化剂和珠宝方面的需求可能增加
* 投资需求料比2013年下降82%
路透伦敦12月3日 - 世界铂金投资协会(World Platinum Investment Council,WPIC)周三在报告中估计，今年铂金(白金)市场预计将出现88.5万盎司的供应缺口，因为主要生产国--南非的罢工活动令供应减少。
地面上的库存估计已经大幅下降。这些库存曾帮助缓和了市场供应趋紧对价格的影响。铂金价格 今年至今累计下跌11%，尽管连续第三年供应短缺。
WPIC表示，不包括上市交易基金(ETF)、交易所持有量以及工业运营库存(industry working inventories)，到年底铂金可用库存料为256万盎司。
该机构称，这将低于去年底时的344.5万盎司。
南非今年的铂金矿石开采量预计将减少31%。南非矿工与建筑业联盟(AMCU)今年早前领导该国铂金矿工进行了长达五个月的罢工。
今年，铂金供应总量料减少9%至712.5万盎司。报告称，随着南非矿山复工，2015年加工后的铂金产量可能增加，但不大可能恢复到2013年时的水准。
需求料亦下滑，主要是因为投资需求减少。铂金投资需求今年料比2013年下降82%。不过，珠宝和汽车催化剂这两个最大的需求因素预计将增加。
WPIC表示，汽车催化剂方面的需求料增长5%，主要来自欧洲汽车厂商。
今年珠宝方面需求料上升4%。来自中国的珠宝购买预计增长2%，且明年会继续增长。中国占到全球铂金珠宝市场需求的三分之二。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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