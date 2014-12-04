台湾债市：RP利率持稳，公债交割并不影响资金调度

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透台北12月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳。资金交易人士称，今日交割10年期公债300亿台币，并不影响整体市场资金调度，RP利率依旧维持在既有区间不变。
市场调度人士并指出，本次得标比重以银行业的61%为最高，而银行间月初资金水位偏高，交割款对RP资金调度丝毫不构成影响，至于证券业得标比重约32%，目前投信端及寿险端资金偏松，券商间调度交割款颇为容易。
〞今天公债交割一丁点影响都没有。〞一位大型证券商交易员说。
今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。
今日债券交割因子包括远东新 普通公司债22亿台币，及10年期103甲13期公债103/13R金额300亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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