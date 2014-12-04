台湾债市：RP利率持稳，公债交割并不影响资金调度

路透台北12月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳。资金交易人士称，今日交割10年期公债300亿台币，并不影响整体市场资金调度，RP利率依旧维持在既有区间不变。

市场调度人士并指出，本次得标比重以银行业的61%为最高，而银行间月初资金水位偏高，交割款对RP资金调度丝毫不构成影响，至于证券业得标比重约32%，目前投信端及寿险端资金偏松，券商间调度交割款颇为容易。

〞今天公债交割一丁点影响都没有。〞一位大型证券商交易员说。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。