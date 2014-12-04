台湾汇市：台币早盘实质交易走贬，跟随日圆和韩元不振走势

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
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路透台北12月4日 - 台币兑美元 周四盘初稍走弱，主要跟随日圆和韩元的贬势。汇银人士表示，外资汇出，但出口商的美元卖单也纷纷挂出，限缩台币跌势。
他们指出，今日美元买盘除了外资以外，寿险也不少，出口商则在盘中一直有卖单出笼。不过美元可能要等到非农就业数据出炉之后，才会有明确方向。
〞今天有ECB，明天有(美国)非农，我不太敢动，〞一位小型商银交易人士说。
周四欧洲央行(ECB)召开管理委员会议，将公布利率决议；周五则有美国非农就业数据。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中一个月期美元/台币的换汇点在小幅折价；一个月远汇报价 暂报31.120/130左右，上日纽约盘收在31.095。
本地时间10:30时，台湾加权股价指数 升0.56%；今日上午美元兑日圆 也上涨，触及七年新高；韩元 盘初贬至1,115.0，上日收在1,112.9。
台币盘初主要交易区间在31.130-31.148，盘中低位31.180再创逾四年新低，前低在2010年10月6日的31.26；上交易日主要区间在31.090-31.126。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.13-31.18
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