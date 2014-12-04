日本已公布经济指标--2014/12/4

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.4% p +1.8% r 12月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +2.4% +2.5% -- -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +2.9% +3.0% -- -- 工业生产(m/m) 10月 +0.2% p +2.9% r 12月12日 -- 失业率 10月 3.5% @ 3.6% @ -- -- 贸易收支(亿日圆) 10月 逆差7,100 逆差9,583 12月16日 逆差10,500 所有家庭实质支出(y/y) 10月 -4.0% -5.6% -- -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。